Milan scatenato sul mercato: due colpi quasi a segno e movimenti in uscita sulla trequarti

E' già in pieno svolgimento il mercato del Milan con Frederic Massara attivissimo in questi giorni per chiudere i primi colpi per i rossoneri. Daichi Kamada lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche con la formazione lombarda: contratto fino al 2028, ha scelto Milano piuttosto che tante altre destinazioni tra cui Borussia Dortmund e Benfica. Addio Eintracht Francoforte, dunque, sarà lui il muovo trequartista di Stefano Pioli mentre sarà da valutare il futuro di quelli in rosa.

Che ne sarà di Brahim e di De Ketelaere?

Il Milan è in contatto col Real Madrid per provare a confermare Brahim Diaz, solo che i rossoneri non vogliono superare i 15-20 milioni e i Blancos chiedono molto di più. Conferma difficile, intanto il club farà le sue valutazioni anche su Charles de Ketelaere. Quel che arriva da Milanello è che ci sono solo due strade: o d'estate darà conferma di aver fatto un anno di apprendistato e di esser pronto a recitare un ruolo da protagonista, o sarà ceduto. Non è contemplata ora la cessione in prestito.

Loftus-Cheek per Vranckx

Il Milan è al centro del mercato ed è in arrivo dal Chelsea anche il centrocampista Ruben Loftus-Cheek. Il ko di Ismael Bennacer e il riscatto in bilico di Aster Vranckx dal Wolfsburg hanno portato Massara ad accelerare per l'inglese in uscita dai Blues. Sensazioni positive verso la fumata bianca, dopo Kamada può essere lui il secondo colpo del Milan.