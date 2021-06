Milan, se salta Giroud l'ultima idea porta al ritorno in Italia di Arek Milik

Continua la caccia al centravanti per il Milan. Se non dovesse arrivare Giroud, scrive La Gazzetta dello Sport, può spuntare l'ipotesi Milik. Gli ultimi mesi al Marsiglia dimostrano che il fisico è tornato stabile. Lui è in prestito dal Napoli fino all'estate 2022, con obbligo di riscatto franvese. Il cammino è tortuoso ma il Milan avrebbe comunque spazio per inserirsi.