Milan, senza Theo chi gioca a sinistra? Tutte le opzioni sul tavolo, tra adattati e debuttanti

vedi letture

Fiato sospeso in casa Milan per gli infortuni che si stanno sommando in nazionale. L’ultimo della lista è Theo Hernandez, che ha accusato un problema al polpaccio in ritiro con la Francia e darà forfait nella prossima sfida di qualificazione agli Europei dei Galletti di Deschamps contro la Germania. Se per la selezione francese la sua sostituzione non è un grosso problema, si può dire lo stesso per il Milan?

Con una sfida tanto importante in programma sabato prossimo, normale che nel mondo del Diavolo ci si interroghi intorno ad un’eventualità nei fatti quasi mai presa in considerazione, da nessuno: chi prenderebbe il posto di Theo quando dovesse mancare? Sul tema, in particolare sul giovane Davide Bartesaghi, classe 2005 che ancora deve esordire in prima squadra, ha parlato qualche tempo fa Pioli.

In conferenza stampa, il tecnico rossonero ha detto di Bartesaghi che “è molto interessante, ma deve fare le sue esperienze. Come vice Theo può giocare Florenzi o Calabria, abbiamo le situazioni interne per essere performanti”. Più plausibile dunque in caso di forfait del francese, rispetto all’esordio assoluto in pompa magna e all’interno di una vetrina tanto pressante per un adolescente, l’adattamento di uno tra Davide Calabria e Alessandro Florenzi, con l’altro che occuperebbe regolarmente la corsia di destra, dato che pure Kalulu non è al meglio. Opzione remota, ma da non scartare a priori seppur mai menzionata né dal tecnico né all'interno dell'ambiente, l'adattamento di un centrale mancino come Marco Pellegrino. Anch'egli però sarebbe al debutto in partite ufficiali con i rossoneri.