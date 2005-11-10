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Cavese, rinnovo per Manuel Peretti: nuovo contratto fino al giugno 2027
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Arriva il prolungamento di contratto per il difensore Manuel Peretti: rimarrà alla Cavese fino al giugno 2027
La Cavese 1919 è lieta di annunciare la riconferma del difensore Manuel Peretti, legatosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027.
Difensore affidabile e professionista esemplare, Peretti continuerà a vestire i colori biancoblù, proseguendo il percorso iniziato con grande impegno e senso di appartenenza.
Le dichiarazioni di Manuel Peretti
Queste le sue prime parole dopo il rinnovo: “Sono molto felice di proseguire con questa maglia. Dopo lo scorso anno dove sono stato fuori quasi per tutta la stagione, rientrando solamente nelle battaglie finali, sentivo forte il dovere di aver riconoscenza per tutto il club, per il Presidente Lamberti, il Direttore De Liguori e tutta la tifoseria. Prepariamoci insieme alle tantissime sfide che ci attendono. Forza Cavese!”
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