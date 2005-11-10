Roma, dalla Francia: sfida a Monaco, Lipsia e Premier League per Adingra del Sunderland

Adingra è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Dopo il prestito positivo al Monaco, l'esterno del Sunderland piace alla Roma, al Lipsia e non solo.

Simon Adingra è pronto a diventare uno dei protagonisti del mercato estivo. Reduce da un'ottima seconda parte di stagione in prestito al Monaco e da un buon Mondiale con la Costa D'Avorio, l'esterno offensivo è rientrato al Sunderland, ma il suo futuro potrebbe essere ancora lontano dal club inglese. Le prestazioni offerte negli ultimi mesi hanno infatti acceso l'interesse di diverse società europee, pronte a contenderselo nelle prossime settimane.

La Roma si inserisce nella corsa

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, tra i club maggiormente interessati c'è anche la Roma, che avrebbe individuato in Adingra un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. I giallorossi, però, dovranno fare i conti con una concorrenza agguerrita: sulle tracce del classe 2002 ci sono infatti anche il RB Lipsia e tre società di Premier League, tutte intenzionate a trattare il giocatore a titolo definitivo.

Il Monaco spera ancora nella permanenza

Il Monaco, intanto, non ha abbandonato la speranza di trattenere l'ivoriano. Il club del Principato vorrebbe infatti prolungare il prestito anche per la prossima stagione, forte del buon rendimento mostrato dal giocatore nei mesi trascorsi in Ligue 1. Resta da capire quale sarà la posizione del Sunderland, chiamato ora a valutare le offerte che arriveranno per uno dei suoi calciatori più richiesti di questa sessione di merc