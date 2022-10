Milan, si tratta il rinnovo con Emirates: possibile intesa tra i 30 e i 35 milioni di euro annui

vedi letture

Continuano le trattative tra Milan e Emirates per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da MilanNews, la priorità del club e della compagnia aerea qatariota è quella di andare avanti insieme. Oggi Emirates riconosce ai rossoneri 14.2 milioni di euro, come indicato nel bilancio 2021, ma la cifra dovrà aumentare sensibilmente per proseguire la collaborazione.

Il contratto tra le parti scade a giugno 2023, ma la sensazione è che entro la fine dell’anno si potrà arrivare a un accordo di massima stimabile tra i 30 e i 35 milioni annui, che andrebbero così ad affiancarsi ai 30 fissi che Puma garantirà al Milan dal gennaio 2023 fino al 2028.