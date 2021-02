Milan-Stella Rossa, Stankovic: "Vedrete di cosa siamo capaci. Che emozione tornare a San Siro"

vedi letture

Il tecnico dello Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Sul ritorno a San Siro

"È una bella sensazione tornare nello stadio dove ho passato dieci anni. Sono onorato di avere l'opportunità di guidare lo Stella Rossa in una partita come questa.

Sullo svantaggio iniziale

"Domani non sarà facile per nessuna squadra. Non ci arrenderemo. Crediamo in noi stessi e questa è un'opportunità per tutti noi, per me e per il mio team, di metterci in mostra. Sono sicuro che ci faremo valere".