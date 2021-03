Milan, Tomori: "Voglio impressionare Maldini. Qui sto benissimo, mi sono ambientato subito"

"A Milano sto benissimo - afferma candidamente Fikayo Tomori alla Gazzetta dello Sport, difensore arrivato in prestito dal Chelsea e subito entrato nel cuore dei tifosi del Milan - È stato facile ambientarmi, erano tutti così amichevoli". A proposito di Ibrahimovic aggiunge: "Magari non ci parla come figli ma ci motiva moltissimo. È un esempio di dedizione e carica agonistica". Poi c'è spazio anche per una riflessione su Maldini: "Averlo come capo dell'area tecnica è come avere a che fare con Messi direttore sportivo. Voglio impressionarlo ogni giorno".