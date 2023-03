Milan, Tonali: "Avere la pancia piena sarebbe un errore. Lo stesso fatto nel mese di gennaio"

Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio del turno in Champions League, con i rossoneri che hanno staccato il pass per i quarti di finale: "Questo è il risultato del percorso che abbiamo fatto tutti insieme. Era un sogno e un obiettivo, che abbiamo conquistato. Ora dobbiamo giocare così anche le prossime partite. Non abbiamo la pancia piena, sarebbe un errore, lo stesso che abbiamo commesso nel mese di gennaio. Non dobbiamo fissarci obiettivi, giochiamo per vincere. Ora dobbiamo distinguere le cose con il campionato e concentrarci".