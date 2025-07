Milan, Chaka Traorè può ripartire dalla Turchia: lo vuole il Kocaelispor

Il progetto seconda squadra dovrà necessariamente essere un po' rivisto dal Milan. La squadra rossonera giocherà la prossima stagione in Serie D, dunque tra i dilettanti, motivo per cui molti calciatori, che avrebbero potuto accettare di militare in Serie C, potrebbero lasciare il Diavolo. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, uno di questi è Chaka Traorè, sulle cui tracce ci sarebbe il Kocaelispor. La società calcistica con sede a Izmit disputerà la Super Lig, il massimo campionato turco, a 16 anni di distanza dall'ultima volta.

Il classe 2004 in carriera vanta 25 presenze e 2 gol con il Milan Futuro, 12 gettoni con il Palermo, 4 apparizioni e 2 reti con il Milan e 4 gare con il Parma. A queste ci sono da aggiungere 55 match e 18 centri con l'Under 19 del Milan, 14 incontri e 2 gol in Youth League con i rossoneri, 18 partite e 11 reti con l'Under 17 del Parma, 16 gare e 9 centri con l'Under 19 dei ducali e infine una presenza e 2 gol con l'Under 18 dei gialloblù.

Nel suo palmares c'è una Supercoppa Italiana, competizione per la quale era stato convocato da Conceiçao, senza comunque scendere in campo, né in semifinale, né in finale.