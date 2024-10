Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Fonseca rispolvera Pavlovic, out Leao. C'è Iker Bravo

Il Milan ospita l'Udinese a San Siro e le formazioni ufficiali sono già note. In casa rossonera la sconfitta di Firenze, caratterizzata da una brutta prestazione e dai casi dei rigoristi, darà modo a Fonseca di cambiare qualcosa contro l’Udinese. Si tornerà ad un più classico 4-2-3-1, lasciando fuori chi a Firenze non si è comportato bene (Tomori e Abraham) e facendo a meno dello squalificato Theo. Al suo posto c'è Terracciano, ma la novità è al centro della difesa, dove Fonseca rispolvera Pavlovic con Thiaw. Scelte forti anche davanti: out Leao e Abraham, dentro Okafor e Chukwueze sulle fasce, Pulisic in mezzo.

In casa Udinese, invece, Runjaic dà seguito alle parole in conferenza stampa e lancia per la prima volta da titolare il classe 2005 Iker Bravo, in attacco con Lucca. A centrocampo, dove c'è abbondanza, l'allenatore tedesco sceglie Lovric, Karlstrom e Zarraga. In difesa out Giannetti, ci sono Kabasele, Bijol e Tourè. Di seguito le formazioni ufficiali.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham.

Allenatore: Fonseca.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Modesto, Pizarro.

Allenatore: Runjaic.

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: DEI GIUDICI - YOSHIKAWA

IV Ufficiale: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: LA PENNA