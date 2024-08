Milan, vita da separati in casa per Origi e Ballo-Tourè: mai visti a Milanello, poche offerte

vedi letture

Continua la vita da separati in casa per Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè. I due calciatori sono reduci da una stagione molto deludente in prestito in Premier League, rispettivamente al Nottingham Forest e al Fulham, e ora sono tornati al Milan. Ma solo formalmente e virtualmente, infatti i due giocatori non si sono mai visti a Milanello quest'estate. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, Origi e Ballo-Tourè hanno un accordo per proseguire i loro allenamenti lontano da Milanello.

E intanto si aspetta che venga trovata una nuova sistemazione, possibilmente definitiva. Al momento però la situazione sul mercato è tutt'altro che ottimale: Origi non ha ricevuto alcuna offerta e per lui potrebbe anche aprirsi l'ipotesi di una rescissione consensuale; d'altro canto Fodè Ballo-Tourè è stato corteggiato dal Besiktas ma ha declinato l'offerta e sta aspettando proposte dalla Premier League che, però, non sembrano arrivare.