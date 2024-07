Ufficiale Milenkovic lascia la Fiorentina dopo 7 anni. Il difensore passa al Nottingham Forest

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Milenkovic al Nottingham Forest F.C. Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Nikola per la professionalità e l'attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato". Questo il comunicato con cui la Fiorentina ufficializza la cessione del difensore serbo in Premier League.

Nella giornata di martedì, Milenkovic si era sottoposto alle visite mediche con il Nottingham Forest. Per il classe '97 serbo lo stesso ingaggio percepito a Firenze dopo l'ultimo rinnovo (oltre 3 milioni di euro) per i prossimi 5 anni con il club di Premier League. In Toscana lascia un pezzo di cuore ma anche 7 anni importanti di carriera.

Nel frattempo, Marin Pongracic si è accasato alla Fiorentina. Il club viola per aggiudicarselo ha bruciato la concorrenza del Rennes, pareggiando l'offerta dei bretoni (15 milioni di euro più 1 di bonus) e spuntandola grazie alla volontà del giocatore. Pongracic è arrivato stamani a Firenze per svolgere le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma col club viola. Per lui ingaggio da oltre 2 milioni di euro l'anno. Sarà il sostituto di Milenkovic nella rosa di mister Palladino.

Ecco le immagini del difensore da Firenzeviola.it: