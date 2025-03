Milinkovic-Savic al top nel Torino. E c'è un retroscena: ha una clausola da 20 milioni nel contratto

La stagione d'oro di Vanja Milinkovic-Savic lo ha portato a diventare non solo un punto fermo del Torino, ma anche un possibile obiettivo di mercato per più di un top club. In Italia - sottolinea Tuttosport - ma pure all’estero.

Clausola a sorpresa. Vista la sua continuità di rendimento decisamente superiore alla media, da qualche tempo altre società si stanno informando, in Italia come all’estero. La novità - si legge - è però rappresentata dal contratto di Vanja Milinkovic Savic col Torino (in scadenza nel 2026, ma con a favore del club granata il diritto di depositare un rinnovo automatico per ulteriori 12 mesi, dunque sino al ‘27): esiste infatti una clausola rescissoria valida sia per l’Italia sia per l’estero. Una clausola da 20 milioni di euro attivabile entro la fine di luglio, riporta Tuttosport.

La presenza di questa clausola rescissoria da 20 milioni - del resto - produce immediatamente riflessioni decisamente nuove, pensando al mercato nazionale e internazionale della prossima estate. Fermo restando il fatto che, affinché la clausola venga attivata, occorre che venga ufficialmente a galla una società disposta a versare al Torino quei 20 milioni, dopo aver trovato un (indispensabile) accordo con Vanja.