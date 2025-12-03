Napoli, Milinkovic Savic: "Rigori? Non mi era mai successo, è stato strano"
Al termine del match tra Napoli e Cagliari di Coppa Italia, terminato con la vittoria degli azzurri, il portiere dei padroni di casa, Vanja Milinkovic Savic, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset.
Queste le parole dell'estremo difensore del Napoli: "Dieci rigori non li ho mai vissuti ed è stata una cosa strana, ma l'importante era passare il turno. Il mio rigore? Non importa come l'ho tirato, l'importante che il pallone sia entrato dentro. Non mi alleno anche per tirarli, ma solo per pararli. Abbiamo già i tiratori bravi, non ne abbiamo bisogno".
