Fantacalcio, i migliori portieri delle prime 14 giornate
Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia delle prime 14 giornate presi da Fantalab.
1 - Milinkovic-Savic: 10 presenze - fantamedia 6,00 - media voto 6.20 - 8 gol subiti - 3 clean sheet - 2 rigori parati
2 - Maignan: 13 presenze - fantamedia 5.96 - media voto 6.38 - 11 gol subiti - 5 clean sheet - 2 rigori paratI
3 - Svilar: 14 presenze - fantamedia 5.89 - media voto 6.46 - 8 gol subiti - 6 clean sheet
4 - Provedel: 14 presenze - fantamedia 5.43 - media voto 6.21 - 11 gol subiti - 7 clean sheet
5 - Audero: 10 presenze - fantamedia 5.35 - media voto 6.35 - 10 gol subiti - 4 clean sheet
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l'imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l'uomo che non c'era. Juve: l'ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Inter: l'imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l'uomo che non c'era. Juve: l'ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
