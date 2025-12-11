Napoli ko col Benfica, Capello critica Milinkovic-Savic: "Sbaglia su uno dei gol, era nervoso"

La sconfitta del Napoli contro il Benfica non è una buona sconfitta: il 2-0 subito a Lisbona racconta di una squadra quasi mai pericolosa, incapace di impensierire il gruppo di Mourinho. Perdere contro un maestro europeo può starci, ma farlo senza creare un solo vero problema all’avversario apre interrogativi pesanti sul Napoli versione Champions. E anche sul portiere, secondo Fabio Capello. L'ex allenatore ne ha parlato a Sky Sport:

“Voglio parlare di un portiere, fondamentale per dare sicurezza alla squadra e parlo di Milinkovic-Savic. Ha avuto un bellissimo momento con il Napoli, ha salvato diverse partite e in alcune gare è stato fondamentale. Ieri sera, però, per la prima volta, l'ho visto nervoso. In alcuni momenti si è arrabbiato anche quando ha sbagliato lui.

Questo vuol dire che non c'era tranquillità e non c'era sicurezza, vedeva che la squadra non era attenta e, quindi, si lamentava di un errore fatto da lui, senza nessun motivo di arrabbiarsi. Anche sui due gol, nel secondo forse no, ma nel primo poteva uscire, non è uscito ed è rimasto inchiodato in porta. Questo nervosismo ha prodotto insicurezza nella squadra. Quando tu sbagli e hai la colpa dell'errore, non puoi arrabbiarti con i compagni".