Mondiale per Club 2029, ecco come cambia il ranking: tutte le novità della FIFA per la Champions

La FIFA ha pubblicato sui propri canali ufficiali il ranking per la Coppa del Mondo per club FIFA 2029, che consentirà ai tifosi di seguire quali club di quali confederazioni si qualificheranno per la fase finale attraverso il percorso di qualificazione. Per l’edizione 2029, per tutte le confederazioni e tutti i club, la classifica è determinata in base ai risultati ottenuti da ciascun club nella principale competizione per club della propria confederazione durante il periodo di qualificazione (2025-28). Verranno assegnati: - 3 punti per una vittoria - 1 punto per un pareggio - 3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione.

Club qualificati come campioni continentali

I club indicati di seguito rappresentano i vincitori della principale competizione per club di ciascuna confederazione tra il 2025 e il 2028 (per la UEFA Champions League si considerano le stagioni dal 2024-25 al 2027-28).*

Paris Saint-Germain

Al Ahli

Pyramids

CR Flamengo

Cruz Azul

Meccanismo di qualificazione

La FIFA ha introdotto il ranking per la FIFA Club World Cup 2029, che consentirà ai tifosi di monitorare quali club, provenienti da ciascuna confederazione, si qualificheranno alla fase finale tramite il percorso basato sulla classifica. Per l’edizione 2029, per tutte le confederazioni e per tutti i club, la classifica è determinata in base ai risultati ottenuti nelle principali competizioni continentali per club durante il periodo di qualificazione (2025-2028). I club riceveranno:

3 punti per una vittoria

1 punto per un pareggio

3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione

Eccezione per la UEFA Champions League

Il nuovo formato della UEFA Champions League dalla stagione 2024/25 richiede un adattamento specifico per garantire equità. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto al termine della League Phase disputano due partite di spareggio per accedere agli ottavi di finale: due gare in più rispetto alle squadre classificate dall’1° all’8° posto, che accedono direttamente alla fase a eliminazione diretta. Con il sistema sopra descritto: le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto possono ottenere fino a 9 punti negli spareggi; 3 punti bonus per l’accesso agli spareggi; 3 punti per ciascuna vittoria nelle due partite.

Le squadre che superano gli spareggi e accedono agli ottavi ricevono ulteriori 3 punti bonus, per un totale massimo di 12 punti ottenibili grazie a questo turno aggiuntivo. Per garantire equità sportiva ed evitare che le squadre meglio classificate siano penalizzate per aver disputato meno partite, i club qualificati direttamente agli ottavi ricevono un bonus di 12 punti. In questo modo, tutte le squadre possono ottenere un massimo di 12 punti tra la fine della League Phase e l’inizio degli ottavi di finale.

Disclaimer

Nel caso in cui alcune partite non vengano disputate (ad esempio per squalifica di un club), i punti vengono assegnati in base alle decisioni prese dalla confederazione competente. Se tali decisioni comportano il passaggio del club al turno successivo, i punti relativi a quel turno vengono assegnati secondo il meccanismo di qualificazione. I club saranno considerati “attivi” una volta garantita la partecipazione alla prima fase rilevante della competizione, a condizione che la competizione sia iniziata.

I punti per il raggiungimento di una fase vengono assegnati nei seguenti casi: accesso alla fase a gironi: i punti vengono assegnati quando le partite sono programmate; accesso al primo turno a eliminazione diretta dopo i gironi: i punti vengono assegnati in base alla classifica finale del girone; accesso ai turni successivi a eliminazione diretta: i punti vengono assegnati quando è noto il vincitore del confronto. La classifica non viene aggiornata in tempo reale. La validazione avviene dopo ogni giornata di gare e dopo i sorteggi.

*Il ranking è basato sul meccanismo di qualificazione della FIFA Club World Cup 2025.