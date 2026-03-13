Monza, Bianco perde un altro pezzo: Birindelli a rischio per la gara col Palermo
Il Monza rischia di dover fare a meno di una pedina importante in vista della sfida di alta classifica contro il Palermo. Il tecnico biancorosso Paolo Bianco, infatti, potrebbe essere costretto a rinunciare a Samuele Birindelli per il prossimo impegno di campionato.
Secondo quanto riportato da MonzaNews, l’esterno biancorosso ha dovuto interrompere anzitempo la seduta di allenamento a causa di un problema muscolare accusato durante il lavoro sul campo. L’infortunio sarebbe avvenuto senza contatti e i primi riscontri farebbero pensare a un possibile stiramento.
Birindelli sarà quasi sicuramente assente nella sfida contro i rosanero, ma lo staff medico del Monza teme uno stop più lungo: il rischio è che il giocatore debba rimanere ai box per circa un mese o anche più, in attesa degli accertamenti che chiariranno con precisione l’entità del problema.
