Monza, tegola Birindelli per la difesa: lesione al retto femorale. Ecco le gare che salterà
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Il tecnico del Monza Paolo Bianco dovrà fare a meno di Samuele Birindelli per circa un mese. Il difensore, che in questa stagione ha coperto il ruolo sia di esterno sia di centrale nella linea a tre, ha infatti riportato una lesione al retto femorale che lo terrà fuori dunque per circa 30 giorni.
Il classe ‘99, che aveva già saltato la sfida contro il Palermo nel fine settimana appena passato, dunque non sarà a disposizione non solo per la sfida di questa sera contro la Reggiana, ma anche per un altro big match come quello contro il Venezia capolista e per il Catanzaro dopo la pausa per le nazionali. Il suo rientro in campo potrebbe arrivare contro il Bari l’11 aprile o nella sfida successiva in casa della Sampdoria.
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