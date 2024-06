Ufficiale Monza, innesto dalla Primavera: primo contratto da professionista per il 2004 Marras

Il Monza non si guarda solo attorno, in Italia e all'estero, ma monitora con attenzione anche il suo vivaio. ne è una prova evidente l'annuncio di oggi, ovvero la firma del primo contratto da professionista da parte di Tommaso Marras: attaccante classe 2004 reduce da una stagione nella Primavera brianzola con 10 gol e 7 assist in 34 presenze.

Di seguito l'annuncio pubblicato dal Monza sul suo profilo Instagram, in riferimento al suo giovane attaccante che vanta anche un'esperienza in Serie D con il Chieri: "Primo contratto da professionista per l’attaccante classe 2004 @_tommymarras_"