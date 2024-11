Live TMW Monza, Nesta: "Avremmo meritato di più. La Lazio non molla mai, servirà una grande gara"

Da una big a un'altra. Dopo aver perso pur giocando una buona partita con il Milan nell'ultimo turno di campionato, il Monza per la seconda gara di fila all'U-Power Stadium incontrerà la Lazio. Cioè la squadra più in forma e in voga del momento, capace di ottenere successi in Italia e in Europa e segnare con estrema facilità. Servirà la versione migliore del Monza per provare a fare punti, anche se proprio contro gli avversari top sono arrivate le migliori prestazioni. Nella conferenza stampa della vigilia l'analisi dell'allenatore Alessandro Nesta

Nesta, crede che in classifica anche alla luce delle prestazioni come quella contro il Milan il Monza avrebbe meritato qualche punto in più?



"La classifica è quella, i punti raccolti sono quelli. Peccato, perché probabilmente avremmo meritato qualcosa di più".

Che idea si è fatto della Lazio, prossimo avversario?

"Penso che la Lazio è una squadra che non molla mai. Questo è quello che dice il loro percorso in campionato ma lo hanno dimostrato anche col Porto. Un calo nei nostri finali di partita? Per quanto ci riguarda io non credo che sia dovuto alla stanchezza fisica".

Cosa dovrà fare il Monza per provare a mettere in difficoltà la Lazio?

"Incontriamo una squadra forte sotto diversi punti di vista, da parte nostra dovremo fare una gara tosta e portare a casa punti. Ne abbiamo bisogno. La rabbia che ci hanno lasciato le ultime partite dobbiamo sfruttarla bene. Abbiamo fatto casino e ci siamo lamentati ma è successo, ora serve mettere tutto da parte e ripartire con zero alibi. La tattica? Lo spazio cerchiamo di crearlo tramite movimenti che rendano la vita difficile agli altri difensori. Lo spazio che crei va sfruttato. Alessandro Del Piero, che oggi compie gli anni, ne vedeva di spazi. Parliamo di una generazione che vedevano spazi che altri non trovavano".

Cosa dicono i numeri del suo Monza?

"I dati sono strani perché siamo ultimi, ma se li manteniamo credo che raggiungeremo le nostre soddisfazioni".

In mezzo al campo chi sceglierà da lanciare dal primo minuto fra Bianco, Bondo e Pessina?



"Non lo so, vediamo. Farò le mie valutazioni. Ci saranno Petagna e Birindelli che sono convocati. D'Ambrosio invece è fuori come anche Ciurria che sta svolgendo un trattamento. Tutti gli altri ancora fuori".

Nesta, è soddisfatto delle convocazioni con la Nazionale di Maldini e Bianco?



"Siamo molto contenti per Daniel Maldini perchè la seconda convocazione è ancora più importante. Felice anche per Bianco che è stato chiamato dall'Under 21".

Ai suoi difensori ha dato qualche consiglio, anche per quanto riguarda i contatti?



"Io non insegno niente perchè non sarei capace a difendere al giorno d'oggi. Questa è la mia sensazione, non mi lamento ma credo che non sia giusto così. Anche perché se no Izzo non dovrebbe più giocare".

In attacco quali soluzioni state portando avanti per cercare di segnare di più?

"Su Milan Djuric andiamo quando gli avversari ci pressano bene. Per me è giusto utilizzarlo, avendolo, per quelle che sono le sue caratteristiche. Quello che cerchiamo di fare è alternare palla lunga e sui piedi".

Cosa pensa delle parole dell'allenatore del Milan Fonseca che ha dichiarato di aver avuto più difficoltà a giocare contro la sua squadra rispetto alla sfida vinta in casa del Real Madrid?



"Ha trovato il Real Madrid più facile? Non capisco, credo sia un fattore meramente mentale. Noi non andiamo sempre a uomo, non è la nostra filosofia".

