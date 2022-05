Morata-Kean, futuro in bilico alla Juve. Per l'azzurro la formula con l'Everton blocca molte chance

vedi letture

Si profila un profondo rinnovamento del fronte offensivo della Juventus in vista della prossima stagione. Vlahovic, infatti, degli attuali giocatori a disposizione è l'unico certo di giocare in bianconero anche nella stagione 2022/2023. Dybala e Bernardeschi saluteranno per scadenza di contratto (qualche chance c'è per il 20), mentre la posizione di Alvaro Morata e Moise Kean è tutta da scrivere.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus sta valutando se riscattare o meno il cartellino dei due giocatori per una cifra complessiva di 60 milioni di euro. Un esborso che viene ritenuto eccessivo e che andrà rinegoziato.

La situazione più semplice, scrive la rosea è quella dell'ex Real Madrid che ha un prestito con diritto di riscatto fissato, mentre per l'azzurro è stato pattuito un obbligo a 28 milioni più i sette da pagare per i due anni di prestito. Per una cessione, temporanea o definitiva che sia, occorrerà prima trovare un accordo con l'Everton proprietario del cartellino. E con una formula del genere le possibilità di manovra non sembrano essere molte.