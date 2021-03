Moratti svela: "Volevo Hamsik all'Inter, chiamai De Laurentiis ma mi disse di no"

"L'allenatore che porto nel cuore è Mourinho, il più vittorioso. Ma anche Mancini ha iniziato a vincere con continuità. Non dimentico Gigi Simoni". Parla così Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso? Sarebbe stata una soluzione in certi momenti valida. Il calcio italiano si sta ancora salvando da una crisi generalizzata del mondo dell'industria. Si esprime con sforzo, ma si esprime. Vive male e con la speranza che questa tragica situazione possa terminare quanto prima. Una trattativa sfumata con De Laurentiis? Mi piaceva Hamsik! Telefonai De Laurentiis, mi disse che non lo avrebbe venduto. Errore nostro non prenderlo quando lo slovacco era al Brescia. Anche Lavezzi era un gran bel calciatore. C'era un equilibrio bello tra le squadre, ognuna riusciva ad acquistare calciatori in grado di rendere molto competitivo il campionato".