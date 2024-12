Motta sorride: Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo puntano la Fiorentina

La Juventus ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica, alle 18, contro la Fiorentina. I bianconeri, nella giornata di ieri, hanno lavorato alla Continassa come comunicato sul sito internet della Vecchia Signora: “Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta. Al Training Center i bianconeri hanno iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina. Match, quello contro i toscani, che coinciderà con il diciottesimo turno di campionato. La squadra, dunque, in mattinata ha svolto una sessione di allenamento dedicata, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, alla tecnica e al possesso palla, prima di concluderla con del lavoro atletico”.

Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo provano a rientrare per la Fiorentina.

Thiago Motta per la partita di campionato contro la Fiorentina potrebbe recuperare Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz. Tutti e tre i giocatori bianconeri, nella giornata di ieri, hanno proseguito il lavoro a parte, ma traspare un cauto ottimismo per il loro rientro in gruppo. La presenza di questi tre giocatori nel match contro i viola permetterebbe a Thiago Motta di avere maggiore scelta sia per quanto riguarda la formazione iniziale che a gara in corso. Rouhi, Weah e Milik, invece, stanno provando a recuperare per la Supercoppa e sicuramente non saranno disponibili domenica contro la Fiorentina. L’emergenza infortuni sembra lentamente ridursi e questa potrebbe essere forse la miglior notizia per quanto riguarda la Juventus, che in questa prima parte di stagione, ha pagato un conto salatissimo dal punto di vista delle assenze.

Jorge Mendes avvicina Antonio Silva alla Juve. Arthur ai saluti.

Jorge Mendes, a margine del Globe Soccer Awards a Dubai, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, del futuro di Antonio Silva: “Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica che ha l’ultima parola". Mendes ha avuto un ruolo molto importante in estate per portare Conceicao alla Juventus e Giuntoli potrebbe sfruttare questi ottimi rapporti per provare a chiudere l'operazione per il difensore portoghese. Il football director bianconero, però, sta lavorando anche alle uscite: infatti, Arthur sembra sempre più vicino a lasciare la Juventus per approdare al Betis Siviglia.