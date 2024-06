Mourinho: "Al Fenerbahce giocherò per vincere, alla Roma non era così. E neanche ora"

José Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahce ed ex tecnico della Roma, ha parlato a RTP. Il portoghese ha nuovamente mandato qualche frecciatina all'indirizzo del suo vecchio club: "Ciò che mi ha fatto accettare il Fenerbahce è che mi mancava giocare per vincere. Allenarci per vincere. Alla Roma non giocavo per vincere. La Roma ha giocato per vincere perché dici che se ci sono io gioco sempre per vincere, ma non è così. Tanto che da quando me ne sono andato fino alla fine del campionato non è cambiato nulla. Quello che abbiamo ottenuto nelle competizioni europee è stato qualcosa un po’ fuori dagli schemi, ma a livello nazionale non siamo riusciti a competere".

Sul campionato turco.

"Il Fenerbahce a livello europeo avrà ovviamente le sue difficoltà, ma a livello nazionale... Storicamente ci sono Fenerbahçe, Besiktas, Galatasaray, a volte Trabzonspor, lotteremo per il campionato ed è una cosa che mi motiva. Non ce l’avevo più alla Roma, non ce l’avevo al Tottenham e mi manca non poter perdere punti e dover giocare sempre per vincere”.