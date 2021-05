Mourinho alla Roma, Ryanair ironizza: "Volo a 15 sterline, senza trofei basta un bagaglio a mano"

José Mourinho torna in Italia e e guiderà la Roma per le prossime tre stagioni. Una notizia inattesa e assolutamente straordinaria per il nostro calcio, che ritrova un grande protagonista del passato. Ma nel Regno Unito non la pensano così e stuzzicano lo Special One: Ryanair, la celebre compagnia aerea low cost irlandese, ha riservato un'offerta speciale per il portoghese, ricordandogli anche gli zeru tituli conquistati alla guida del Tottenham: "Jose sarà felice di sapere che attualmente voliamo da Londra a Roma a partire da sole 14,99 sterline. A causa dell'assenza di trofei conquistati alla guida degli Spurs, crediamo che un bagaglio a mano sarà sufficiente per questo viaggio".

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021