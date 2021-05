Mourinho sul ritorno in A: "Inter speciale, ma non ci penserei due volte a firmare per una rivale"

vedi letture

La Roma ci pensa per il dopo-Fonseca (ma Sarri è in pole) e nel frattempo José Mourinho apre le porte al suo possibile ritorno in Italia, nonostante il suo passato nerazzurro: "Con l'Inter ho vinto tutto, c'è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho un modo molto professionale di valutare le cose e mi sento bene con me stesso", sono state infatti le dichiarazioni dello Special One al Times sull'eventualità di tornare in pista proprio in Serie A dopo l'esonero dal Tottenham.