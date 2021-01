Muriel e le merendine: "Non è vero, neanche mi piacciono! Mangiavo altro a Udine"

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, ha smentito seccamente... di mangiare merendine. Nel corso della sua intervista post-partita di oggi, nella quale è andato in gol contro la sua ex squadra, il colombiano ha parlato della sua dieta: "Non è vero che ai tempi dell’Udinese con Guidolin mangiavo tante merendine, nemmeno mi piacciono i dolci. Mangiavo altro sì, ma non le merendine".