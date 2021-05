Muriqi sblocca il derby, ma è in fuorigioco: gol annullato, Roma-Lazio resta sullo 0-0

vedi letture

Scatto in profondità di Muriqi, premiato dal lancio verticale di Marusic. A tu per tu con Fuzato l'attaccante della Lazio sblocca il risultato del derby, ma dopo l'ingresso della palla in porta si alza la bandierina: il centravanti turco è in fuorigioco, confermato poi anche dal VAR. Il derby non si sblocca, Roma-Lazio è ancora 0-0 al 32'.

Clicca QUI per seguire la diretta testuale di Roma-Lazio!