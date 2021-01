Nainggolan: "Zaniolo massacrato come me. Ora dovrà rispondere sul campo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Radja Nainggolan ha parlato anche del "caso Zaniolo", con il talento della Roma che sta vivendo un periodo complicato: oltre all'infortunio infatti, l'ex Primavera viola è al centro di una bufera social: "Vedo che sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino".

Il Ninja si riferisce alla nota vicenda della nottata di Capodanno di qualche anno fa.

"L’ho pagata. Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io, non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita? Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono attaccato, trollato sui social. È facile essere messi in mezzo. L’unico modo è ignorare, fregarsene.



Un consiglio per Zaniolo?

"Io non faccio il maestro di vita che dà consigli. Ma l’unico modo che ha per rispondere è il campo. Per il resto deve farsi forza e andare avanti. A chi lo attacca risponderà con le prime partite che gioca" .