Napoli, 143 milioni spesi in un anno e una squadra che non decolla. Anche Giuntoli nel mirino

Non soltanto Gennaro Gattuso in discussione in casa Napoli. Tra gli azzurri, è in bilico anche la posizione del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il rapporto tra l'uomo mercato e il presidente De Laurentiis sarebbe freddo e cambiato da diverso tempo e il motivo sono i tanti investimenti da gennaio 20120 in poi (143 milioni di euro) che per ora non hanno portato a un salto di qualità sul terreno di gioco.

Giuntoli, dal canto suo, ha in tasca un rinnovo firmato a marzo 2019: il contratto attuale scade soltanto fra tre stagioni, anche se lo strappo sarebbe comunque evidente.