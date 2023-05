Napoli, Adama Traoré ancora nei piani azzurri ma l'ingaggio richiesto è troppo caro

Il Napoli da mesi ormai corteggia Adama Traoré, attaccante spagnolo che a giugno si svincolerà dal Wolverhampton. Nonostante questo lungo corteggiamento però, il destino della punta potrebbe non incrociare mai quello azzurro. Questo perché la richiesta che sta continuando a presentare ai dirigenti azzurri è di 5 milioni a stagione, troppi per le casse di De Laurentiis che non ha intenzione elargire questo tipo di ingaggi. A riportarlo è La Repubblica.