Napoli-Ajax, i convocati di Schreuder: Tadic out, recupera il laterale Jorge Sanchez

vedi letture

L'Ajax ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani al Maradona contro il Napoli, match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League. Non convocati lo squalificato Tadic e il terzino Rensch, infortunatosi nella gara di campionato contro il Volendam. C'è invece Jorge Sanchez, indisponibile nella gara d'andata col Napoli.

Portieri: Stekelenburg, Gorter, Pasveer.

Difensori: Timber, Bassey, Wijndal, Blind, Sánchez, Magallán, Álvarez.

Centrocampisti: Klaassen, Taylor, Kudus, Grillitsch, Regeer.

Attaccanti: Bergwijn, Brobbey, Ocampos, Lucca Berghuis Conceição, Baas.