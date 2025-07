Ufficiale Dopo Henderson, l'Ajax ufficializza altre due partenze: Rasmussen e Hlynsson lasciano il club

L’Ajax ha ufficializzato due nuove cessioni nel mercato estivo: Christian Rasmussen e Kristian Hlynsson lasciano il club di Amsterdam per intraprendere nuove avventure e avere più occasioni di mettersi in mostra.

Christian Rasmussen, attaccante danese nato a Lyngby il 19 gennaio 2003, si trasferisce al Fortuna Düsseldorf. Rasmussen era sotto contratto con l’Ajax fino al 30 giugno 2027; arrivato nel 2019 dall'FC Nordsjælland, ha completato la sua formazione nel settore giovanile dei lancieri e ha debuttato in prima squadra l’11 gennaio 2023 in Coppa d’Olanda contro il FC Den Bosch. Con l’Ajax ha collezionato 25 presenze ufficiali, segnando 2 gol.

Pochi giorni prima, il club aveva annunciato anche l’accordo con l'FC Twente per il trasferimento del trequartista Kristian Hlynsson. Il giocatore, classe 2004 e nato a Odense (ma di nazionalità islandese), era legato all’Ajax fino al 2026. Arrivato nel gennaio 2020 dal Breidablik, Hlynsson ha esordito in prima squadra il 15 dicembre 2021 in una sfida di Coppa contro il BVV Barendrecht. Ha disputato 45 partite ufficiali con l’Ajax, realizzando 10 reti. Nella seconda parte della stagione 2024/25 aveva giocato in prestito allo Sparta Rotterdam. Due giovani talenti salutano così l’Ajax dopo un percorso di crescita che li ha portati fino alla prima squadra.