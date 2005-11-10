Torino, quale destino per l'attacco? Simeone, Zapata e Adams tra dubbi e mercato

L'estate del Torino passerà inevitabilmente anche dalle valutazioni sul reparto offensivo. I granata si ritrovano infatti con tre centravanti di esperienza ma con prospettive tutte da chiarire in vista della stagione 2026-27. Giovanni Simeone, Duvan Zapata e Chè Adams rappresentano tre casi differenti, ma nessuno dei tre può dirsi certo della permanenza sotto la Mole.

Tra loro, il profilo più richiesto è quello di Simeone. L'attaccante argentino, arrivato dal Napoli la scorsa estate, ha disputato un campionato di alto livello diventando il miglior marcatore del Torino con 11 reti. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi club hanno iniziato a seguirlo con attenzione. In particolare il River Plate sogna di riportarlo in patria, mentre dalla Spagna fanno sapere che il Siviglia monitora la situazione.

Più complesso il discorso legato a Zapata. Dopo il grave infortunio al ginocchio che ne aveva condizionato il percorso, il colombiano è tornato a disposizione nel corso dell'ultima stagione, totalizzando 28 presenze e tre gol. Tuttavia non è riuscito a ritrovare la brillantezza dei tempi migliori e anche l'età rappresenta un fattore da considerare nelle valutazioni future.

Resta infine da capire il destino di Chè Adams. Lo scozzese, protagonista di una buona prima annata in granata, ha avuto un rendimento più discontinuo nell'ultimo campionato, chiuso con sei reti in Serie A e due in Coppa Italia. Il prossimo Mondiale, che disputerà con la Scozia, potrebbe però trasformarsi in una vetrina importante e attirare nuove attenzioni sul mercato. Per il Torino, dunque, si avvicina un'estate di riflessioni e possibili cambiamenti in attacco.