TMW L'Inter torna su Diaby: l'esterno dell'Al Ittihad può lasciare l'Arabia Saudita in estate

L'Inter torna prepotentemente in corsa per Moussa Diaby. Come raccolto da TuttomercatoWeb, il club nerazzurro, fresco vincitore dello Scudetto e della Coppa Italia, sta lavorando per portare in Italia l'esterno offensivo dell'Al Ittihad. Il classe '99 ha un contratto fino al 2029, ma in estate potrebbe dire addio all'Arabia Saudita dopo 2 stagioni. L'ex Aston Villa era finito nel mirino già durante la scorsa sessione di trasferimenti.

Diaby è reduce da una stagione nella quale ha giocato 43 partite, segnando 6 gol e fornendo 15 assist con l'Al Ittihad. Ovviamente non prenderà parte al Mondiale con la Francia e quindi avrebbe tutto il tempo per mettersi a disposizione di Cristian Chivu in estate ed entrare nei meccanismi del gioco dell'Inter. Per lui si tratterebbe della seconda esperienza in Italia dopo quella con il Crotone nel 2018.