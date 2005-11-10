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Napoli, Allegri valuta Folorunsho. Intanto Bologna e Torino si muovono per il centrocampista

Napoli, Allegri valuta Folorunsho. Intanto Bologna e Torino si muovono per il centrocampista TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
ieri alle 23:08Serie A

Dopo la stagione in prestito al Cagliari, Michael Folorunsho si sta allenando col Napoli di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro, col tecnico azzurro che sta valutando il suo rendimento e la sua adattabilità alle idee tattiche prima di prendere una decisione in merito al suo futuro.

Sullo sfondo restano però gli interessamenti di mercato, con Bologna e Torino che nelle ultime settimane hanno mostrato apprezzamento verso le sue qualità. Un'indicazione ultima la darà proprio Allegri, con Folorunsho che intanto continua a lavorare col gruppo squadra del Napoli.

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Fonte Marco Conterio
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