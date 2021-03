Napoli, allenamento in gruppo per Lozano: contro il Milan sarà convocato

Buone notizie per Rino Gattuso per quel che riguarda le condizioni fisiche di Hirving Lozano. Il messicano ha infatti svolto l'intero allenamento in gruppo e a meno di sorprese sarà convocato per la gara di domenica sera a San Siro contro il Milan. Resta da valutare la sua teuta fisica, per un'eventuale partenza dal 1', con il tecnico azzurro che valuterà meglio nella giornata di domani.