Napoli, anche il Liverpool su Zielinski: Klopp lo vuole per sostituire Wijnaldum

Sirene inglesi per Piotr Zielinski. Come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, prima si è fatto avanti il Manchester City, poi il Liverpool. Klopp è uno storico estimatore di Zielinski, i Reds hanno provato a prenderlo anche quando non aveva ancora rinnovato con il Napoli e aveva una clausola rescissoria da 65 milioni di euro. Il Liverpool ha perso Wijnaldum che è andato a parametro zero al Paris Saint Germain, nella lista dei possibili sostituti c’è anche Zielinski.