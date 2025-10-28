Napoli, Anguissa: "Conte vuole sempre vincere, ma a volte bisogna stare tranquilli"

Franck Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara col Lecce, decisa da un suo gol nel secondo tempo: "Non mi sento sottovalutato, il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta. Siamo contenti di lavorare con lui, ma qualche volta durante la partita bisogna essere tranquilli per gestirla però capisco che per lui da fuori è difficile. Voleva vincere, per questo ci dà sempre pressione. Era importante vincere questa partita, a Lecce è sempre stata tosta e volevamo vincere. Lo abbiamo fatto e siamo contenti, per noi sono tre punti molto importanti come quelli con l'Inter e dobbiamo continuare così".