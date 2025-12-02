Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 13 giornate: Paz si riprende la vetta
Cambia la vetta e c'è anche una new entry nella Top 5 dei centrocampisti di Serie A dopo 13 giornate. Nico Paz ancora una volta superlativo balza in vetta, scavalcando Pulisic, assente nell'ultima partita. Soulé prende un 5 in pagella e cede il quinto posto al comasco Addai. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Nico Paz (Como) 6.73 (13)
2. Christian Pulisic (Milan) 6.69 (8)
3. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
4. Luka Modric (Milan) 6.50 (13)
5. Jayden Addai (Como) 6.50 (7)
- - -
SERIE A - 13ª GIORNATA
Como - Sassuolo 2-0
14' Douvikas, 53' Moreno
Genoa - Hellas Verona 2-1
21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)
Parma - Udinese 0-2
11' Zaniolo, 65' Davis
Juventus - Cagliari 2-1
26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)
Milan - Lazio 1-0
51' Leao
Lecce - Torino 2-1
20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)
Pisa - Inter 0-2
69' e 83' Lautaro Martinez
Atalanta - Fiorentina 2-0
41' Kossounou, 52' Lookman
Roma - Napoli 0-1
36' Neres
Bologna - Cremonese 1-3
31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)
CLASSIFICA
1. Milan 28
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Lazio 18
9. Udinese 18
10. Sassuolo 17
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Fiorentina 6
20. Hellas Verona 6
MARCATORI
6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)
5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)
Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)
Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
