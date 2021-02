Napoli, apprensione dopo la positività di Koulibaly. In nottata a Genova altro giro di tamponi

vedi letture

In casa Napoli c'è apprensione dopo la positività al coronavirus di Kalidou Koulibaly (oltre a quella di Ghoulam, ndr), in quanto stamattina il difensore ha svolto regolarmente l'allenamento col resto del gruppo. Un'altra tornata di test verrà effettuata anche in nottata, dopo la mezzanotte, in quel di Genova perché da protocollo in questi casi va fatto un tampone anche nel giorno della partita. Il fischio di inizio a Marassi è previsto per domani alle 20.45.