Napoli, apprensione per Rrahmani: si sottoporrà e esami appena rientrato in città

C'è un po' di apprensione in casa Napoli per il risentimento muscolare rimediato ieri sera a Braga da Amir Rrahmani, calciatore che per infortunio aveva già saltato la sfida contro il Genoa e ieri è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo 13 minuti. Il Napoli che stanotte ha dormito in Portogallo, riporta 'Radio Kiss Kiss Napoli', sottoporrà il difensore kosovaro a esami appena rientrato in città.

Praticamente scontata, però, la sua assenza contro il Bologna: ieri Rudi Garcia dopo l'uscita di Rrahmani dal terreno di gioco ha proposto la coppa Ostigard-Juan Jesus, ma i due centrali in terra lusitana sono poi stati i peggiori in campo, nonostante la vittoria.