Napoli, attesa per Garnacho. Fra i nomi c'è anche Soulé ma la Roma non vuole cederlo

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Con la Fiorentina è stata avviata una trattativa per il difensore Pietro Comuzzo, anche se i sogni dei tifosi continuano ad essere rivolti verso quello che sarà il sostituto di Kvaratskhelia, nel frattempo volato al PSG.

I nomi sono sempre quelli: il preferito resta Alejandro Garnacho del Manchester United, ma con i Red Devils non c'è ancora l'accordo sulla valutazione del cartellino. La trattativa va avanti, ma al momento la fumata bianca non sembra vicina. Quindi Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, altro profilo difficile da raggiungere anche per le sue resistenze personali. Dall'Olanda, invece, questa mattina è rimbalzato il nome di Noa Lang del PSV.

Tantissimi gli altri nomi circolati, da Galeno del Porto fino a Timo Werner del Tottenham. Ma sullo sfondo c'è pure il nome di Matias Soulé, giocatore della Roma che però andrebbe ad agire sul fronte destro dell'attacco e non sul sinistro. L'argentino è un pallino del ds Manna ma il tecnico della Roma Ranieri, nella giornata di oggi, ha ribadito la scarsa volontà dei giallorossi di cederlo: "Non ho mai fatto caso a quanto minuti avesse giocato in Europa e in Campionato. Soulè è un bel giocatore che ha bisogno di sveltire la sua manovra. Essere più concreto. Sono convinto che lui sarà un ottimo giocatore per il futuro della Roma".