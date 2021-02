Napoli, bivio Granada per Gattuso: un altro tracollo potrebbe portare allo strappo

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento De Laurentiis non starebbe pensando a un divorzio anticipato con Gattuso che però potrebbe arrivare nel caso in cui contro il Granada dovesse arrivare un'altra sconfitta. La speranza di tutti è che dalla sfida europea arrivi un risultato che ricopra anche la funzione di scintilla per riaccendere la stagione azzurra, in caso contrario, si vivrà alla giornata, o peggio, si arriverà allo strappo anticipato.