Napoli, buone notizie per Allegri: Gilmour torna a lavorare col pallone, rientro più vicino
Arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria del Napoli per Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato con la nazionale prima del Mondiale 2026, ha compiuto un importante passo avanti nel percorso di recupero. Nel ritiro di Castel di Sangro, infatti, il classe 2001 è tornato a lavorare con il pallone dopo un lungo periodo dedicato esclusivamente alla riatletizzazione e agli allenamenti differenziati.
Primi esercizi tecnici sul campo del Patini
Nel corso della seduta pomeridiana, Gilmour ha aperto l'allenamento svolgendo esercizi tecnici con il pallone insieme ai collaboratori dello staff di Massimiliano Allegri, concludendo poi il lavoro calciando verso alcune mini-porte sistemate sulla trequarti. Un'evoluzione significativa rispetto a quanto visto a Dimaro, dove aveva seguito esclusivamente un programma personalizzato senza prendere parte alle esercitazioni con il resto della squadra.
Il rientro in gruppo si avvicina
Il centrocampista continuerà ancora con un percorso individuale prima di tornare definitivamente a disposizione dello staff tecnico. I progressi mostrati a Castel di Sangro, però, rappresentano un segnale positivo in vista dell'inizio della nuova stagione e fanno avvicinare il momento del ritorno in gruppo.