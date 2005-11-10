Roma, ecco Koulierakis: "Quando ho saputo dell'interesse ho detto subito di sì al mio agente"

Konstantinos Koulierakis si presenta da nuovo difensore della Roma: dall'entusiasmo per Gasperini al consiglio di Manolas, fino ai suoi modelli.

Konstantinos Koulierakis ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore della Roma ai canali ufficiali del club, raccontando l'entusiasmo per l'approdo in giallorosso e le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare immediatamente la proposta capitolina. Il difensore greco ha spiegato di non aver avuto alcun dubbio davanti all'interesse della Roma, sottolineando anche la voglia di lavorare con Gian Piero Gasperini e di iniziare il prima possibile la nuova avventura all'Olimpico.

"Quando la Roma mi ha cercato ho detto subito sì"

"Sono davvero molto felice di essere qui. L'accoglienza è stata fantastica. Quando il mio agente mi ha detto che la Roma era interessata a me, ho risposto subito: 'Va bene, andiamo'. Voglio fare del mio meglio per diventare parte di questo grande club italiano. Non ho avuto alcun dubbio", ha raccontato Koulierakis. Sul nuovo allenatore ha aggiunto: "Tsimikas e Joakim Mæhle mi hanno parlato di Gasperini. Mi hanno detto che è uno dei più grandi tecnici d'Italia e sono molto emozionato all'idea di lavorare con lui".

Il consiglio di Manolas e i modelli Sergio Ramos e Laporte

Il centrale greco ha poi svelato di aver parlato con Kostas Manolas prima del trasferimento: "Ci siamo sentiti al telefono quest'estate. Mi ha detto che sarebbe stato un passo molto importante per la mia carriera firmare per questo grande club. Ora sono davvero qui ed è una sensazione bellissima". Koulierakis ha quindi indicato i suoi punti di riferimento: "Da bambino il mio idolo era Sergio Ramos per la sua mentalità, la sua forza e il suo carattere. Per lo stile di gioco mi piace molto Aymeric Laporte. Credo che il mio punto di forza principale sia il piede sinistro, ma anche la mia forza mentale: non mi arrendo mai e voglio sempre vincere". Infine, un messaggio ai tifosi: "Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico. So quanto i nostri tifosi siano importanti e quanto riescano a rendere l'atmosfera elettrica. Forza Roma!".