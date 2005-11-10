Ufficiale Guarnone e la Vis Pesaro ancora insieme: il portiere rinnova fino al giugno 2028

Notizia importante in casa Vis Pesaro, che ha annunciato il rinnovo del portiere Alessandro Guarnone. Di seguito il comunicato ufficiale: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Alessandro Guarnone per la firma di un nuovo contratto fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Guarnone ha poi maturato importanti esperienze all’estero prima del suo approdo alla Vis Pesaro. In questa stagione passata in biancorosso si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, dimostrando affidabilità, personalità e qualità tra i pali.

Alessandro è ora pronto a raccogliere una nuova sfida: difendere i pali della Vis da protagonista. Un merito che si è guadagnato con impegno e costanza, e che oggi viene premiato con la fiducia del Club. Avanti insieme, Alessandro!".