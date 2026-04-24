Napoli, Buongiorno al 45': "Non dobbiamo mollare, bisogna mantenere il clean sheet"
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Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN nell'intervista flash prima del secondo tempo contro la Cremonese: "Bisogna insistere, non dobbiamo mollare. Dobbiamo cercare di mantenere il clean sheet e finire bene la partita".
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